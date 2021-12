Chiello live al New Age di Roncade

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo i sorprendenti risultati dell'album d'esordio Oceano Paradiso (già ottenuto due certificazioni oro per i primi singoli Acqua salata e Quanto ti vorrei) Chiello è pronto ad annunciare il suo primo tour da solista. Tra le date in programma c’è anche quella organizzata dal promoter SNACKulture al New Age Club di Roncade il 29 gennaio 2022. Per l'occasione, lo accompagnerà una band d'eccezione capitanata dal suo produttore di fiducia, Colombre, alla chitarra. Oltre a lui, Fausto Cigarini al basso e al violino; Francesco Bellani alle tastiere; Giulia Formica alla batteria. Classe 1999, Chiello ha raggiunto il successo grazie al suo primo gruppo, gli FSK Satellite, che ha fondato nell'adolescenza insieme ai soci di sempre Taxi B e Sapobully. Successivamente, con i suoi primi exploit solisti, ha confermato la sua vocazione poetica, musicale e fuori dagli schemi, collaborando con Mace e Colapesce (Ayahuasca), Mace e Irama (Ragazzi nella nebbia) e Rkomi (Cancelli di mezzanotte). I biglietti sono disponibili dalle 14:00 di oggi, lunedì 6 dicembre, presso le biglietterie digitali TicketOne.it e TicketSms.it. Maggiori dettagli e aggiornamenti sui siti di SNACKulture (https://www.snackulture.it/ ) e New Age Club (https://www.newageclub.it/ ) Info: Organizzazione – SNACKulture ufficio@snackulture.it | T: +39 349 5012282 Ufficio Stampa – Dystopia Giacomo Russello: giacomo@dystopia.management | T: +39 339 7119740