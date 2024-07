Aperte le iscrizioni per "Limiti e Poesia Diffusa" la nuova chiamata alle arti sul Montello di Radica ed Inchiostro e Pietra

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

L’associazione RADICA - Ricerca Arte Dialogo Creatività Agri'cultura e Inchiostro e Pietra - Rivista di arte contemporanea, poesia e filosofia- sono lieti di annunciare una nuova Open Call per progetti di arte e scrittura da inserire nel prossimo numero del blog e della rivista ed esporre alla mostra collettiva "Limiti e Poesia Diffusa" che sarà inaugurata sabato 5 ottobre 2024 alla Laure Keyrouz Arts Gallery, Via del Solstizio 62, loc. Santa Croce del Montello – Nervesa (Treviso).Le iscrizioni sono già aperte e si chiuderanno il 5 settembre. Per partecipare è necessario inviare i propri pensieri o foto delle opere con cui si vuole partecipare a info@inchiostroepietra.org. “Inchiostroepietra” e RADICA incoraggiano la curiosità di comprendere altre lingue per facilitare l’approccio a nuove parole, suoni e profumi di nuovi Paesi. Si è deciso di utilizzare come metodologia relazionale e partecipativa scritti dagli stessi artisti, che diventano un faro nella nostra notte buia, un filo che crea il tessuto della diversità tematica presente. Ai giorni nostri, occuparsi di cultura significa ancora vedere le continue violazioni dei diritti umani e della natura – in questa situazione critica si cade spesso in un generale senso di disorientamento nel mondo e di insicurezza per il futuro. Come reagisce l’artista o il poeta, sempre capace di immaginazione e speranza, nel suo piccolo, nell’intimità della sua vita quotidiana, in grado di superare limiti e confini per creare orizzonti e prospettive immaginate attraverso l’arte e la scrittura? Per rispondere a questo quesito, partendo dall’esperienza quotidiana del vivere insieme, invitiamo artisti, filosofi, poeti, architetti, musicisti e in generale tutti coloro che credono nell’energia del loro spirito artistico per raccontarci le loro storie, scoprendo così nuovi comportamenti e proponendo possibili immagini di resistenza con il linguaggio della poesia scritta, visiva e recitata. Nella precedente rassegna culturale Vette e Vertici, tenutasi nel 2023, Inchiostro e Pietra e RADICA ponevano domande sui Diritti Umani e i Diritti della Montagna, invitando intellettuali, poeti e artisti a scrivere la propria opinione sulle Vette dell’immaginazione sulla violazione dei Diritti Umani. Ora il pecorso di ricerca continua con “ Limiti e Poesia Diffusa”.