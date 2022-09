Tempo di grande jazz: è scattato il conto alla rovescia per l’edizione 2022 di Valdobbiadenejazz

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Cresce l’attesa per ValdobbiadeneJazz. Il Festival Jazz delle Colline del Prosecco Superiore di Valdobbiadene e Conegliano DOCG accenderà i riflettori sabato 17settembre a Segusino, per proseguire a Farra di Soligo e quindi approdare a Valdobbiadene. Il calendario è fitto e articolato, con più di trenta di concerti ed il coinvolgimento di oltre cento artisti di fama nazionale ed internazionale. “Siamo felici - afferma Gloria Paulon, sindaco di Segusino - di far parte del progetto e siamo onorati di inaugurare la quarta edizione di ValdobbiadeneJazz, una rassegna importante e prestigiosa. Una collaborazione senz’altro virtuosa, che sottolinea e rafforza la sinergia già esistente tra Segusino e Valdobbiadene. Sono contenta che il paese sia stato coinvolto e sono certa che, tanto il Main Concert a ingresso libero di sabato in corte Finadri (English Men) ed il Jazz Club Live che seguirà presso il Bar Alla pesa, quanto l’Open Stage di domenica pomeriggio all’Agriturismo Riva (Squirrel Beats, ingresso libero con prenotazione) saranno un successo”. In cartellone nomi del calibro di Mike Sanchez, Francesco Bearzatti, Emanuele Filippi, Piero Odorici & Alex Sipiagin e Janice Harrington oltre a molti altri musicisti con progetti individuali e dedicati a Charles Mingus e Jelly Roll Morton: “Jazz, Spiritual, Gospel, Soul, Blues - spiega Vincenzo Barattin, direttore artistico (Arteritmi) -, per un programma variegato e adatto a tutti i gusti. Purtroppo, causa indisposizione dell’artista, abbiamo dovuto posticipare a data da destinarsi il concerto di Fabrizio Bosso”. Gli organizzatori si sono lasciati ispirare quest’anno da Charles Mingus, del quale ricorre il centenario della nascita; ritenuto tra i più importanti musicisti e compositori del genere, il contrabbassista e pianista statunitense si è sempre dimostrato aperto a ogni sorta di influenza musicale.

E così ValdobbiadeneJazz desidera farsi promotrice di contaminazioni musicali, vetrina per i giovani di talento e occasione di divertimento per gli amanti del genere Jazz. Un progetto ambizioso al quale ha creduto fin dal principio Banca Prealpi SanBiagio - l’Istituto di Credito Cooperativo con sede a Tarzo, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca, presente nel territorio dal 2002 con la filiale di Bigolino di Valdobbiadene - prezioso partner di ValdobbiadeneJazz. A tal proposito il Presidente della Banca, Carlo Antiga, ha commentato: “Continuiamo a sostenere con passione ValdobbiadeneJazz, festival che porta la cultura musicale in un territorio unico al mondo, a beneficio di tutta la comunità locale. Banca Prealpi SanBiagio, da sempre, è impegnata a collaborare con tutte le realtà che valorizzano quest’area straordinaria, riconosciuta patrimonio Unesco, per garantirne uno sviluppo diffuso, condiviso, il più possibile orientato ad una logica di sostenibilità”. Per rimanere aggiornati sulla programmazione si possono consultare il sito www.valdobbiadenejazz.com e le pagine Facebook e Instagram. Info e prenotazioni: info@valdobbiadene.com, Tel. +39 0423 976975