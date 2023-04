Coppa del Piave revival ultimi giorni per le iscrizioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Coppa del Piave Revival 2023 Ultimi giorni per iscriversi alla 34^ edizione Treviso. Mancano poco più di due settimane a Coppa del Piave Revival, prevista per sabato 13 e domenica 14 Maggio con i Patrocini di “Regione del Veneto” e “Città di Treviso”. Nel mentre, sono ufficialmente aperte le iscrizioni che chiudono martedì 2 maggio alle ore 24:00; il modulo è disponibile nel sito https://www.piavejolly.com/CoppaPiave/coppa-piave-revival-2023/ ove è possibile consultare il programma, il percorso e trovare ogni altra informazione inerente alla 34° edizione. La classica automobilistica ha validità per il Trofeo Tre Regioni - Serie riservata alla regolarità Turistica Auto Moderne e Storiche - e per il Campionato Nazionale di Regolarità UNVS e dove sono ammesse le auto moderne costruite dal 1991 ad oggi e le auto storiche prodotte fino al 1990. Il Centro Nuoto Le Bandie di Lovadina di Spresiano è la sede operativa ed accoglie la Direzione Gara, il Centro Accrediti, il Parco Partenza. La prima tappa di 90 chilometri prende il via alle ore 16:00 di sabato 13 maggio con arrivo previsto alle ore 18:30. Prima della seconda frazione di 105 chilometri, una delle novità di questa edizione: la “prova di media” valida per il Trofeo Le Bandie, su un tracciato di 1.130 metri che si sviluppa intorno alle barchesse del lago. A bordo piscina verrà servito il rinfresco che precede la partenza della seconda tappa in notturna. Tra le colline di Conegliano e Vittorio Veneto i concorrenti affrontano inediti percorsi con 46 rilevamenti di precisione. L’altra innovazione di Coppa del Piave Revival 2023 è rappresentata dalla location del traguardo della seconda tappa: Riviera Giuseppe Garibaldi, nel centro storico di Treviso, che fungerà da palcoscenico all’arrivo delle vetture alle ore 22. Domenica 14 maggio alle ore 11 Royal Thai-Si Hotel & Spa di Lovadina di Spresiano ospita la cerimonia di premiazione durante il consueto appuntamento conviviale. La manifestazione è supportata da Fassina Automotive, Proattiva, Kayak e collabora con La Beca Prosecco, il Centro Sportivo e il Centro Nuoto Le Bandie. Informazioni aggiornate:https://www.piavejolly.com/CoppaPiave/ e sulla pagina Facebook CoppaPiaveRevival