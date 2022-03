Scende dal bus, 13enne investito sulle strisce pedonali

Stava tornando a casa da scuola quando, poco dopo essere sceso dal bus della scuola, un'auto l'ha investito sulle strisce pedonali. Attimi di paura lunedì 21 marzo in Via Chiesa a Negrisia, poco distante dalla chiesa di San Romano.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", protagonista della vicenda è un ragazzino di 13 anni, travolto da una Fiat 500X guidata da M.E., dipendente del Comune di Ponte di Piave. L'automobilista si è subito fermato per prestare i primi soccorsi allo studente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Conegliano e gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso. In un primo momento le condizioni del 13enne sembravano molto gravi ma, dopo il ricovero all'ospedale di Oderzo, lo studente se l'è cavata solo con contusioni a gambe, braccia e parte destra del volto. Non è in pericolo di vita. Tutta da chiarire, invece, la responsabilità dell'automobilista. Le forze dell'ordine visioneranno nelle prossime ore le immagini delle videocamere presenti in zona.