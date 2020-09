A 200 all'ora su una Lamborghini in A27, stangato dalla Polstrada

Nel primo pomeriggio di mercoledì 16 settembre sono ripresi i controlli della Polizia stradale di Treviso lungo l'autostrada A27 in occasione dell'iniziativa "Safety days" che, in un giorno solo, ha portato a un totale di 165 multe e alla decurtazione di ben 331 punti patente.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel giro di poche ore, in autostrada, si sono registrati 136 eccessi di velocità. Un automobilista è stato ripreso dai velox della Polstrada mentre, a bordo della sua Lamborghini, viaggiava a una velocità di 200 chilometri orari, ben 70 all'ora sopra il limite consentito. Sempre mercoledì pomeriggio, altre 4 pattuglie della Polstrada hanno controllato un totale di 50 veicoli accertando 19 casi di mancato uso delle cinture di sicurezza e 31 automobilisti pizzicati mentre stavano usando il cellulare alla guida. Tra le situazioni più pericolose quella di un camionista sorpreso alla guida di un mezzo straniero mentre trasportava liquidi infiammabili senza aver rispettato nessuna norma. Nel mirino dei controlli, infine, anche diversi camion adibiti al trasporto della ghiaia e multati per eccedenza di carico e per la presenza di sigilli non integri sul dispositivo tachigrafico. Ad uno dei due camionisti fermati è stata ritirata la patente. Nell'ambito dei controlli per i "Safety days" la Polizia stradale di Treviso ha impiegato 19 pattuglie che hanno percorso in totale quasi 2500 chilometri lungo le principali strade della provincia e in A27.