Operaio di un cantiere lungo l'autostrada A27 travolto e ucciso da un Tir

Tragedia del lavoro nel pomeriggio di oggi, 18 giugno, lungo l'autostrada A27 nella zona del Fadalto, dopo il casello di Vittorio Veneto nord, in direzione Belluno. Un operaio al lavoro sulla carreggiata, di cui non sono ancora state rese note le generalità, è stato travolto e ucciso da un mezzo pesante in transito, un Tir. Medico e infermieri del Suem 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per i rilievi intervenuti gli agenti della polizia stradale del distaccamento della A27. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti.

Alle 16 si è registrato un grave incidente anche a Mareno di Piave, lungo via Ungaresca, con uno scontro frontale tra due mezzi, un'auto e un trattore. Il bilancio parla di un ferito grave che è stato trasportato in elicottero al Ca' Foncello di Treviso.