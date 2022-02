Sulla A27 Mestre-Belluno, per consentire attività di ispezione delle opere d'arte, in orario notturno, dalle 22:00 di lunedì 28 febbraio alle 6:00 di martedì 1 marzo, sarà chiusa la stazione di Fadalto Lago di Santa Croce, in uscita per chi proviene da Venezia.

In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Vittorio Veneto nord.