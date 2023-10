Vaga in A28 con una carrozzina elettrica: 86enne fermato dalla polizia

Attimi di paura in A28. Un 86enne di Porcia è stato trovato lunedì sera, 9 ottobre, in stato confusionale mentre stava viaggiando con la carrozzina elettrica lungo la corsia d’emergenza dell'autostrada. Il primo a segnalare il fatto, secondo quanto riportato dal Gazzettino, è stato un conducente partito da Conegliano. Secondo le prime ricostruzioni, l'automobilista si trovava a Fontanafredda quando intorno a mezzanotte ha notato la presenza di una persona che percorreva la carreggiata contromano. A quel punto ha chiamato le forze dell'ordine che si sono dirette sul posto.

La polizia di Spilimbergo è riuscita in pochi minuti a intercettare l'uomo che non riusciva più a trovare la strada di casa. Ancora non è chiaro come e soprattuto dove abbia imboccato l'autostrada. L'anziano in quel momento era confuso e non riusciva a stabilire in maniera dettagliata il momento in cui era uscito dalla propria abitazione. Allo stesso tempo non aveva a portata di mano un telefono che poteva servire per contattare un familiare. L'86enne ricordava solo l'indirizzo di casa. Un dettaglio che è servito agli agenti per risalire ad almeno un parente dato che l'uomo viveva da solo. Gli agenti dopo averlo riportato verso la sua residenza hanno contattato il familiare che risultava essere anche l'affidatario dell'anziano. Allo stesso tempo è stato necessario segnalare il fatto ai servizi sociali del Comune di Porcia in modo da compiere accertamenti sullo stato di salute dell'uomo.