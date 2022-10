Inseguimento in A28, 35enne tenta di speronare l'auto della polizia stradale

Inseguimento da film in A28 verso le 13.30 di domenica 16 ottobre, un'auto in viaggio da Sacile verso Conegliano è stata fermata dalla polizia stradale di Pordenone nei pressi di Godega Sant’Urbano. Una volta fermato il veicolo l’autostrada è stata chiusa al traffico per consentire alla pattuglia di terminare le operazioni.

La conducente, una 35enne di origine bulgara, aveva nel retro dell’auto un cartello dove denunciava la sua attuale situazione economica. Gli agenti hanno provato a intercettarla ma la donna ha tentato di speronarli fino a quando i poliziotti non sono riusciti a interrompere la sua fuga rocambolesca. La polizia ha chiesto poi l’intervento del personale sanitario cha ha deciso di trasferire la 35enne all'ospedale di Conegliano per gli accertamenti del caso.