Tragedia della A28, raccolti 18mila euro per le figlie e la famiglia di Sara e Jessica

Il Natale che sta per arrivare sarà una giornata particolare, forse di riflessione ma certamente non di gioia, per le famiglie di Sara Rizzotto, assistente sanitaria dell'Ulss 2, e Jessica Fragasso, studentessa universitaria, rispettivamente di 26 e 20 anni, le cugine scomparse nel tragico incidente stradale della A28, lo scorso 30 gennaio. Proprio in questi giorni però, quasi ad alleviare una ferita ancora aperta e che difficilmente si rimarginerà mai (nonostante il rapido iter giudiziario che ha già portato ad emettere una prima condanna a 7 anni nei confronti dell'uomo che ha causato lo schianto, l'imprenditore bulgaro Dimitre Traykov), è arrivata la bella notizia riguardante l'esito delle donazioni raccolte a favore delle famiglie delle ragazze e soprattutto della figliolette di Sara, di uno e tre anni. Le piccole erano rimaste ferite nell'incidente: si sono miracolosamente salvate. La generosità dei cittadini ha portato a raggranellare la bellezza di 18mila euro. Ad avviare la colletta on line è stata Cristina Sartori, un'amica di Jessica, e nei giorni scorsi il padre della ragazza, Alain, ha voluto ringraziare pubblicamente chi ha dedicato un pensiero, anche di pochi euro, a due famiglie devastate da un terribile dramma che aveva commosso tutti e portato perfino il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a mobilitarsi. Alcuni mesi fa il Capo dello Stato aveva personalmente telefonato a Fragasso. Il prossimo 6 febbraio, a poco più di un anno dalla tragedia, comincerà il processo di appello.