Strage in A4, Romina non ce l'ha fatta: donati gli organi

Si è conclusa nel peggiore dei modi possibili la storia di Romina Bannini, 36 anni, unica superstite fino ad oggi del terribile incidente mortale avvenuto in A4 venerdì pomeriggio e costato la vita a 6 persone. Nel pomeriggio di domenica 9 ottobre le vittime sono salite a 7. Dall'ospedale Ca' Foncello è arrivata la tragica conferma: con il consenso dei familiari i macchinari che tenevano in vita Romina sono stati staccati. La famiglia ha autorizzato anche la donazione degli organi della 36enne in un ultimo splendido gesto di amore e generosità. Nella giornata di sabato Romina era stata dichiarata in stato di morte cerebrale anche se i macchinari avevano continuato a tenerla in vita. Domenica anche il suo cuore ha smesso di battere.

Domani, lunedì 10 ottobre, dovrebbe essere fissata la data dei funerali che si terranno tutti e sette con un'unica cerimonia collettiva. L'amministrazione comunale di Riccione ha già ufficializzato che il lutto cittadino verrà confermato anche nella giornata dei funerali. Questa sera, domenica 9 ottobre, Romina verrà ricordata durante la veglia di preghiera in programma alla chiesa di San Martino a Riccione. Le salme di tutte le vittime della strage in A4 saranno trasportate a Riccione già nella giornata di lunedì.