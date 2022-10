Strage in A4, ipotesi malore per l'ex sindaco di Riccione

Tutta la comunità di Riccione si sta stringendo in queste ore attorno ai familiari dell’ex sindaco Massimo Pironi e alle famiglie dei suoi ragazzi del Centro 21, Francesca Conti, Rossella De Luca, Maria Aluigi, Valentina Ubaldi e Alfredo Barbieri. Domenica sera, 9 ottobre, si terrà la veglia di preghiera nella chiesa di San Martino dopo il terribile incidente lungo l’autostrada A4, a San Donà di Piave. Formalizzati i riconoscimenti delle vittime da parte dei parenti, le salme potranno essere trasportate a Riccione già a partire dalla giornata di lunedì. Secondo quanto riporta l’agenzia Ansa, non vi sarebbero tracce di frenata nel punto dell'incidente, avvenuto nel tratto San Donà-Portogruaro. Il particolare emerso dai rilievi fa propendere per l'ipotesi di un malore del conducente del furgone, l'ex sindaco di Riccione Massimo Pironi. La Procura di Venezia ha già dato il nullaosta alla consegna dei corpi alle famiglie.

Funerali tutti insieme

La sindaca Daniela Angelini, contattata da RiminiToday, informa che non è ancora stata definita la data dei funerali. La data dovrebbe essere comunicata nella giornata di lunedì (10 ottobre). Le famiglie delle vittime hanno espresso il desiderio di celebrare tutti insieme un unico funerale. L’amministrazione comunale di Riccione ha già ufficializzato che il lutto cittadino verrà confermato anche nella giornata dei funerali. La prima cittadina di Riccione ha accompagnato i parenti delle vittime di persona per il riconoscimento. “Sento un profondo vuoto – dice la prima cittadina tornata a Riccione -, ancora fatico a realizzare quanto è accaduto. Ciò che mi ha colpito nel viaggio con i familiari e che continuavano a consolarsi a vicenda, come se fossero tutti dei parenti. Attendiamo lunedì mattina l’ultimo via libera dalla Procura per definire la data della sepoltura, nel frattempo stiamo organizzando i viaggi verso Riccione delle salme”.