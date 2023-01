Il sorriso di Lara Benci stroncato da un'emorragia cerebrale

Sabato 21 gennaio ha accusato un malore nella sua casa di Abano Terme. A distanza di qualche giorno Lara Benci, 52 anni, moglie del comandante del Reparto Operativo dei carabinieri di Treviso, tenente colonnello Marco Turrini, ieri 25 gennaio il suo cuore ha cessato di battere. Nell'immediatezza dei fatti è stata soccorsa dal personale medico del Suem 118 che vista la gravità della situazione ha convenuto di trasportare la donna in ospedale a Padova. Mamma di una figlia di 17 anni, la 52enne non ha mai ripreso conoscenza.

Cosa è successo

Lara Benci è rimasta vittima di un'emorragia cerebrale. Mercoledì il suo quadro clinico è peggiorato ulteriormente fino al decesso. La cinquantaduenne non lavorava. Seguiva con amore la figlia e il marito Marco. Conosciuta da tutti come una persona solare, carica di energia positiva ed elegante, lascia un vuoto enorme non soltanto nei suoi familiari, ma anche in tutti coloro che in questi anni hanno avuto la fortuna di conoscerla. Centinaia le attestazioni di vicinanza pervenute a Marco Turrini che dopo essersi insediato a meraviglia nella Marca, per anni è stato un insostituibile punto di riferimento della collettività dell'area termale in qualità di comandante della Compagnia di Abano.

Il cordoglio

A Marco Turrini e alla figlia le condoglianze e la massima vicinanza della redazione di Trevisotoday che in tutti questi anni ha avuto la fortuna e la possibilità di confrontarsi in maniera costruttiva con il tenente colonnello. Le esequie di Lara Benci sono fissate per sabato 28 gennaio alle 11 in Duomo ad Abano nella parrocchia di San Lorenzo Martire.