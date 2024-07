Abbandonano rifiuti in campagna, individuati grazie ai nomi sulle pagelle scolastiche

Uno sversamento di rifiuti di grandi dimensioni è stato scoperto pochi giorni fa a Pederobba in via dei Castelli, in una zona isolata tra le frazioni di Curogna e Pederobba. Gli ecovandali notte tempo hanno abbandonato una quantità notevole di rifiuti. Uno sversamento che ha destato immediatamente attenzione ed è stato segnalato al numero verde ambiente comunale. Alla fine la Polizia locale li ha individuati e sanzionati. Ora pagheranno la pulizia dei luoghi.

La segnalazione è giunta direttamente al vicesindaco ed assessore all’ambiente Fabio Maggio che ha attivato il protocollo collaudato in vigore a Pederobba e che da qualche anno vanta una sinergia con la vigilanza del Consorzio Priula. «Abbiamo subito allertato la vigilanza - spiega Maggio - che è intervenuta a meno di un’ora dalla segnalazione».

Sul posto una quantità di rifiuti domestici, libri, materassi, scatole con effetti personali pentolame e molto altro ma anche vecchie pagelle e quaderni scolastici con nomi e cognomi. Dati che hanno consentito di risalire agli ecovandali.

«La tipologia dello sversamento - spiega Maggio è frequente. Spesso in maniera disattenta si incaricano ditte o individui privi di competenze e requisiti per effettuare traslochi e svuotamenti di vecchie abitazioni ed il risultato è questo. È necessario prestare sempre molta attenzione. La tempestività di segnalazione ed intervento ci ha consentito di individuare immediatamente gli autori, Il rischio concreto era che il maltempo potesse compromettere l’evidenza delle prove raccolte».

La Polizia Locale di Pederobba ha quindi avviato le indagini che hanno portato all’individuazione dei responsabili, una famiglia che abita in zona. «Desidero ringraziare la vigilanza del Consorzio Priula e l’ufficio di Polizia Locale di Pederobba per aver consentito tempestivamente di giungere ai colpevoli» conclude il sindaco.



Una lotta senza quartiere quella dell’amministrazione agli ecovandali che non trascura anche la prevenzione attraverso l’esame, insieme al Consorzio, delle tipologie e natura delle violazioni per studiare il fenomeno e poter prevenire in futuro questo tipo di inquinamento.

I responsabili sono stati quindi sanzionati: a loro carico anche il conto per la pulizia dei luoghi che verrà svolta nei prossimi giorni.