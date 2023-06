Abbandona una lavatrice e altri rifiuti in un'area verde: ecovandalo stangato

Rifiuti domestici sparsi in vari sacchetti, elettrodomestici (tra cui una lavatrice) e altra immondizia di vario genere: è quanto hanno trovato nelle scorse ore gli agenti del corpo intercomunale di polizia locale, grazie alla segnalazione di un cittadino, nei press di Via Fornaro a Cà Tron di Roncade.

Un abbandono illegale di rifiuti che ha subito fatto scattare le indagini per tentare di risalire all’ecovandalo. Così, grazie ad alcuni indizi ritrovati all’interno dei sacchetti abbandonati e con l’aiuto dell’Ufficio Ambiente del Comune e di Contarina, è stato in breve tempo possibile rintracciare il colpevole, ovvero un cittadino straniero che da poco si è trasferito a Roncade e che, a seguito del trasloco, ha deciso di disfarsi di quanto non utile presente nella sua nuova abitazione. Una volta messo di fronte alle proprie responsabilità, l’uomo (un 34enne operaio) ha poi ammesso il gesto ed è stato quindi sanzionato con una multa di circa 600 euro e relativa ordinanza che lo ha obbligato allo smaltimento di quanto in precedenza abbandonato a Cà Tron.

I commenti

«Non è concepibile che nel 2023 ci si permetta di trattare così l’ambiente - le parole del primo cittadino, Pieranna Zottarelli -. Come sindaco ritengo intollerabile l’abbandono di rifiuti anche perché oggi ci sono tutti gli strumenti per potersi “liberare” degli stessi in maniera del tutto legale. Credo poi nel rispetto reciproco, tutti dobbiamo essere educati e rispettare la comunità in cui ci troviamo, esistono i centri di raccolta utili soprattutto per rifiuti ingombranti, luoghi deputati anche per il riavvio al riciclo - conclude -. Questa amministrazione condanna fortemente quanto successo a Cà Tron, con tanto di indagini approfondite che hanno sottratto risorse economiche e di personale ad altre attività utili per il territorio comunale. Il messaggio è chiaro: gli ecovandali con noi hanno vita breve».

«Sono davvero molto soddisfatto dell’operato sia del nostro Ufficio Ambiente che della Polizia Locale, i cui agenti hanno lavorato ben oltre i normali turni di lavoro. Entrambi hanno agito in sinergia per arrivare nel minor tempo possibile all’individuazione dell’ecovandalo - conclude l’assessore Daniele Biasetto -. Questo dimostra, ancora una volta, la profonda attenzione che da tempo rivolgiamo all’ambiente e alla tutela del nostro bel territorio».