Abbandono rifiuti, Villorba aumenta il numero di fototrappole

Il corpo intercomunale di polizia locale "Postumia Romana", oltre al sistema di videosorveglianza nei parchi pubblici e lungo le strade del territorio, ha implementato il numero di fototrappole di ultima generazione portandole in totale a 12. Le fototrappole sono nascoste in più parti del Villorbese, dove più spesso i cittadini denunciano abbandoni che non sono più occasionali, ma sistematici. Grazie alle immagini raccolte sono già state individuate e sanzionate diverse persone che scaricavano rifiuti.

Il commento

«Oltre alle fototrappole nascoste in autonomia energetica e recuperate periodicamente per scaricare le immagini registrate, ne sono in arrivo alcune che possiamo interrogare da remoto, accelerando i tempi per l’individuazione dei responsabili - concludono dal Comune -. Tra gli ultimi accertamenti in corso, nelle immagini allegate al comunicato appare, naturalmente rispettando le norme sulla privacy, chi ha abbandonato rifiuti lungo il tratto villorbese della S.S.13, atto di maleducazione che contribuisce anche ad appesantire i costi di esercizio del bene pubblico».