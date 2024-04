Violentò la nipotina e anche due delle tre figlie, 74enne finisce a processo

Violentata da quando aveva 12 anni e fino ai 15 anni dal nonno materno. Ma la storia, di per sé orribile, non finisce qui: l'uomo, che oggi ha 74 anni, avrebbe abusato in passato anche di due delle tra figlie. L'incredibile e terrificante vicenda sarebbe accaduta in un Comune dell'hinterland trevigiano. Il contesto è quello di una famiglia assolutamente normale: una bella casa, una vita agiata grazie al lavoro che svolgeva dell'imputato, un libero professionista adesso in pensione, tre figlie sposate con figli. La violenza che riguarda la piccola, di cui l'uomo era il nonno materno, sarebbe avvenuta tra il 2019 e la primavera del 2022. Tre anni d'inferno per la ragazzina, che sarebbe stata costretta a palpeggiamenti sul seno, mani sugli organi genitali e a subire tentativi di masturbazione.

Tutto sarebbe venuto alla luce del sole quando, compiti i 15 anni, la piccola avrebbe deciso di confidarsi con una delle zie, sorella della madre. La conversazione è drammatica: la donna infatti scoppia a piangere e tra le lacrime dice: "Ti credo, lo ha fatto anche a me quando avevo più meno la tua età". Quello che succede dopo sarebbe stato un duro confronto con l'uomo, avvenuto alla presenza di tutta la famiglia. E' in quella occasione che si scopre che anche un'altra figlia avrebbe subito gli stessi trattamenti, sempre da minorenne, negli anni che vanno dal 2001 al 2002.

Ora nei confronti del 74enne, difeso dall'avvocato Barbara Guolo (l'avvocato della famiglia della ragazzina, costituita come parte civile è invece Stefano Zoccarato), è iniziato il processo che fa seguito al suo rinvio a giudizio. Dovrà rispondere dei fatti commessi sulla nipote - sentita anche in incidente probatorio, in cui ha confermato tutte le accuse - ma non degli abusi perpetrati ai danni delle figlie, che sono avvenuti oltre 20 anni mandando quindi in prescrizione il reato.

Alla fine dell'udienza filtro con cui si è aperto il dibattimento la madre della presunta vittima e la mamma, ovvero la moglie dell'imputato che era presente in aula, si sono incontrate per un chiarimento. Un abbraccio tra le lacrime e una domanda dell'anziana: "Perché lo hai fatto?". E da qual momento tra le due è caduto il gelo.