Casa occupata a Monastier, sgomberata l'inquilina abusiva

Lunedì 26 aprile Abimbola Ibiyemi Aiyegbo, la donna nigeriana che dalla scorsa estate occupava un'abitazione di Via Pralongo a Monastier, è stata prelevata dagli agenti della Questura di Treviso e portata in un centro di rimpatrio.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", non si è trattato di uno sfratto ma dell'esecuzione di un provvedimento di espulsione su cui le forze dell'ordine stavano lavorando ormai da diverse settimane. Il provvedimento che ha costretto la 50enne nigeriana a lasciare la casa non ha dunque nulla a che vedere con l'occupazione abusiva dell'immobile, al centro delle cronache locali e nazionali da quasi un anno. Nell'estate 2020, infatti, la donna era entrata nella casa rimasta disabitata dopo il ricovero in ospedale del proprietaro. Tornato a casa l'uomo si era trovato la serratura della porta cambiata dalla donna e un lucchetto che gli impediva l'accesso alla proprietà. Lady Abimbola ha sempre sostenuto di aver pagato l'affitto per vivere all'interno della casa di Via Pralongo. La vicenda si era trascinata fino all'inizio di questa settimana senza che nessuno riuscisse a far sgomberare la 50enne. Fondamentale quindi il provvedimento pendente e il foglio di via che hanno portato all'espulsione della donna. Al termine delle ultime pratiche burocratiche l'abitazione di Via Pralongo potrà considerarsi di nuovo libera.