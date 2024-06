Accesso abusivo a sistema informatico, assoluzione per Antonio Currò

Avrebbe ottenuto informazioni "riservate", contenute nel sistema informatico che gestiva il "Targa System", attraverso l'estrapolazione di dati. Una operazione illecita che sarebbe stata posta in essere dal comandante della Polizia Locale di San Martino di Lupari, in provincia di Padova, e da una vigilessa. Ma le intercettazioni telefoniche che sarebbero state la cosiddetta "pistola fumante" che avrebbe inchiodato Antonio Currò, 61enne ex comandante della stazione dei Carabinieri di Castelfranco, non sono utilizzabili perché disposte nell'ambito di un altro procedimento. Così l'ex militare dell'Arma e gli altri due imputati nel processo che si è celebrato in Tribunale a Padova, in cui erano tutti accusati di accesso abusivo a un sistema informatico, sono stati assolti.

Currò resta imputato a Treviso dove il prossimo 10 di luglio insieme Michele Chiaromonte, 58enne al tempo dei fatti a capo dell'aliquota radiomobile dei militari dell'Arma di Montebelluna, Massimo Varanese, 57enne invesigatore privato di Montebelluna, Ferruccio Ippolito, 66 anni di Lecce, Giovanni Rutigliano, 62enne di Bari, Dario Guerra, un vigilie urbano 59enne di Castelfranco e il 32enne figlio di Currò, Davide - dovrà difendersi in udienza preliminare dai reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, falso ed esercizio abusivo della professione. I fatti risalgono al 2018 quando il 61enne aveva aperto una agenzia di pratiche d'auto e consulenze che gli inquirenti ritengono però essere stata una agenzia di investigazioni private.

Il filone padovano era di fatto una costola dell'indagine condotta dagli investigatori trevigiani. Tra il novembre e il dicembre del 2018 Currò avrebbe chiesto un "favore" ad Andrea Corazza, comandante della "Locale" e all'agente Francesca Sgambaro: sapere tutto circa i transiti stradali di un furgone il cui proprietario era sospettato da un cliente dell'ex carabiniere di scaricare rifiuti (tra cui anche delle batterie in uso alle automobili) su una sua proprietà.

Ma preso atto di una pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'aprile di quest'anno il giudice, sulla questione che era stata proposta dal difensore di Currò, l'avvocato Simone Guglielmin, ha dichiarato inutilizzabili le intercettazioni telefoniche, disposte nell'ambito del procedimento ancora in corso a Treviso.