Accoltella una psicologa alla comunità per disabili, la Procura apre un fascicolo

E' stato aperto un fascicolo d'inchiesta sul grave fatto accaduto ieri 17 aprile a Zero Branco, all'interno della comunità "Terra libera tutti" dove un 28enne affetto da autismo avrebbe colpita una psicologa 32enne con una coltellata allo sterno. Il giovane, che è rientrato in famiglia dove è stato affidato ai genitori, risulta iscritto dai magistrati trevigiani con l'ipotesi di reato di lesioni personali, aggravate dall'uso dell'arma. La psicologa, che miracolosamente non ha riportato gravi conseguenze, è stata ricoverata all'ospedale di Treviso. La prognosi parla di un recupero che avverrà entro una quarantina di giorni. «In queste ore - afferma il Procuratore Marco Martani - gli investigatori sono al lavoro innanzitutto per ricostruire la dinamica di quanto è successo. Poi si deciderà anche se sarà necessaria una perizia medica sulle condizioni del ragazzo e stabilire o meno la sua imputabilità».

L'episodio era avvenuto nella tarda mattinata all'interno dei una comunità che funziona anche da un co-housing riservato a persone fragili. Secondo le prima testimonianze la psicologa avrebbe chiesto chiesto ai ragazzi, che erano impegnati in un laboratorio dedicato alla cucina, di tagliare le patate piccole. A quel punto il 28enne avrebbe reagito a quello che non sembrava neanche un rimprovero con uno uno scatto di violenza.

Il ragazzo dovrà prima di tutto convivere con quello che ha fatto. «Ha consapevolezza di quello che è accaduto - dice Andrea Gambardella, che è il responsabile del centro - ha anche cercato di giustificarsi dicendo che lui le patate le voleva tagliare grandi e non piccole. Ora dovrà rielaborare anche lui quanto accaduto».