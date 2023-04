Accoltellamento in comunità, la Procura dispone la perizia psichiatrica

Sarà un perizia psichiatrica a dire se il 28enne affetto da autismo che il 17 aprile, all'interno della comunità "Terra libera tutti" a Zero Branco, avrebbe accoltellato allo sterno una psicologa 32enne, era da considerarsi capace al momento dei fatti, se è socialmente pericoloso e soprattutto se è in grado di stare in giudizio. Il giovane, che avrebbe reagito ad un mero rimprovero mentre era intento alla preparazione di patate, è stato indagato per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di un arma.

«Chiaramente - ha spiegato oggi il Procuratore di Treviso Marco Martani - ci troviamo di fronte ad una persona con una patologia medica seria. Ma la cartella clinica che conferma il suo stato di salute non basta: si deve necessariamente stabilire la sua capacità, compresa quella di affrontare consapevolmente un processo, e stabilire il livello di pericolosità sociale». La perizia cui il 28enne (che ora risulta affidato alla famiglia) verrà eseguita nelle prossime settimane. La vittima dell'aggressione sta meglio e al momento non avrebbe sporto alcuna denuncia.

L'episodio era avvenuto nella tarda mattinata all'interno di una comunità che funziona anche da un co-housing riservato a persone fragili. Secondo le prima testimonianze la psicologa avrebbe chiesto chiesto ai ragazzi, che erano impegnati in un laboratorio dedicato alla cucina, di tagliare le patate piccole. A quel punto il 28enne avrebbe reagito a quello che non sembrava neanche un rimprovero con uno uno scatto di violenza.