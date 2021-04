Aggredito e accoltellato nella notte di Pasqua: 40enne in ospedale

Poco prima dell'una di notte, l'uomo è stato trovato steso a terra e sanguinante in Via Sansovino. Al momento non sarebbe in pericolo di vita. Indagano i carabinieri

Nella notte di Pasqua, verso 00.50, un uomo di 40 anni è stato soccorso dal personale del Suem 118 dopo essere stato trovato ferito e sanguinante in via Sansovino a Montebelluna, nel parcheggio della biblioteca.

Ai carabinieri intervenuti sul posto l'uomo, M.C. di etnia rom, ha raccontato di essere stato aggredito in località Posmon da alcuni individui che non era riuscito a identificare. Ricoverato in pronto soccorso per le cure del caso, al momento l'uomo non sarebbe in pericolo di vita nonostante le sue condizioni restino gravi. Sull'identità degli aggressori, ancora a piede libero, indagano ora i carabinieri di Montebelluna.