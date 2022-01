Aeroporto Canova, i carabinieri chiudono il centro tamponi perché privo di autorizzazioni

Niente più centro tamponi privato all'aeroporto Canova di Treviso. I carabinieri del Nas giovedì mattina hanno difatti apposto i sigilli alla struttura mobile della società Set (Servizi emergenza sanitaria) che si trova nel parcheggio D dello scalo trevigiano, questo perché trovata ad operare senza le dovute autorizzazioni sanitarie dell'Ulss 2. Come riporta "la Tribuna", la Set offre tamponi rapidi e molecolari dal lunedì alla domenica sia in modalità drive-in che ordinaria, via prenotazione per i comuni cittadini e con accesso diretto per i passeggeri in partenza o in arrivo allo scalo. Secondo quanto emerso, il sequestro sarebbe avvenuto in quanto la società non avrebbe chiesto all'Ulss l'autorizzazione necessaria per operare sanitariamente sul suolo comunale, cosa che invece aveva fatto in precedenza quando ha aperto un centro tamponi all'aeroporto di Verona. E' probabile che la società pensasse che bastasse una unica autorizzazione per operare ovunque sul territorio regionale, ma purtroppo non è così. A questo punto la Set è molto probabile inizi subito l'iter per regolare la propria posizione amministrativa con l'Ulss 2 così da riaprire il servizio quanto prima e vedersi dunque al contempo dissequestrata la struttura.