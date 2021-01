Aeroporto Canova: «Traffico illecito di 127mila euro prima della chiusura»

I funzionari dell'Agenzia dogane e monopoli di Treviso hanno tracciato in questi giorni un bilancio delle attività svolte nel corso del 2020, anno segnato dalla chiusura dell'aeroporto Canova a causa del Covid.

Da marzo in avanti l'attività è stata pressoché nulla ma, nel corso dei primi mesi del 2020, i funzionari dell'agenzia, in collaborazione con i militari della Guardia di finanza di Treviso, hanno scoperto che circa 127mila euro che stavano per essere illecitamente importati o esportati da vari passeggeri al San Giuseppe. In particolare, sono state contestate 11 violazioni e sono stati riscossi circa 4.300 euro a titolo di sequestro valutario e di sanzioni amministrative. L'impegno dell'agenzia per il rilancio e il sostegno dell’export nei svariati settori produttivi (tessile, calzaturiero, vinicolo, agroalimentare e produzione mobili), ha portato al rilascio di 129 nuove autorizzazioni allo status di esportatore autorizzato e 126 nuove autorizzazioni all’esportatore registrato-REX. Inoltre sono state trattate ed evase 201 pratiche di rimborso siderurgico in esportazione a favore delle società richiedenti, con la restituzione di circa 400mila euro ed erogati rimborsi accise per circa 820mila euro.