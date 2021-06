Viola l'affidamento in prova, 30enne torna in carcere

Nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 14 giugno, i militari della stazione di Volpago del Montello hanno eseguito un'ordinanza di provvisoria sospensione dell'affidamento in prova emessa dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, hanno tratto in arresto G.C., 30enne del posto, gravato da pregiudizi. Il provvedimento ha origine dalle segnalazioni dei carabinieri che hanno registrato numerose violazioni alle prescrizioni imposte al giovane. Al termine delle formalità di rito l'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Analoga sorte è toccata a V.A., 36enne di origini campane residente nella periferia di Treviso. I carabinieri di Zero Branco hanno infatti eseguito un provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza di Venezia che disponeva a carico del prevenuto la provvisoria sospensione della detenzione domiciliare e ne ordinava l'accompagnamento in istituto di pena. La richiesta di aggravamento della misura veniva proposta dai militari dell'Arma che in occasione di un controllo effettuato nei giorni scorsi non trovavano l'individuo presso il proprio domicilio, rintracciandolo successivamente nelle vicinanze, in compagnia di un uomo con precedenti di polizia. Il 36enne deve espiare la pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione poiché riconosciuto colpevole di tentato furto aggravato commesso in Padova nel mese di maggio di due anni or sono.