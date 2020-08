Covid-19: due morti e più di 100 nuovi positivi in Veneto, di cui 82 nella sola Ulss 2

Nuovi trevigiani contagiati dal Coronavirus, altri che si negativizzano, ma almeno non ci sono nuovi deceduti per Covid-19 ed è abbastanza stabile anche il conto dei ricoverati. La sitazione nella Marca, ma comunque in tutto il Veneto, sta pian piano peggiorando, anche più rispetto alla media nazionale.

CORONAVIRUS IN VENETO E A TREVISO

A venerdì sera sono 102 gli esami positivi al Coronavirus conteggiati in tutta la regione. La somma di tutti i positivi al virus è così salita a 21.752. Il numero dei veneti attualmente positivi al Covid-19 è salito di 79 unità (ora sono 1.944). Ci sono purtroppo due veneti in più tra i deceduti per Covid-19 (il totale è 2.104) mentre i negativizzati sono cresciuti da 17.683 a 17.704 e si appesantisce di poco anche la situazione degli ospedali. I ricoverati nelle aree non critiche sono passati da 122 a 124 (tra di loro 44 sono positivi), mentre i ricoverati nelle terapie intensive sono 7, di cui 6 positivi al virus. "Tragica", perlomeno rispetto alle altre province, la situazione della Marca trevigiana che vede registrati ben 82 nuovi contagi in sole 24 ore, dati che portano l'Ulss 2 ad avere 1 caso su 3 rispetto ai valori di tutto il Veneto, per un totale locale di 724 contagi (e 331 persone decedute nel complesso, mentre i negativizzati sono 2486). Chiaramente sulla situazione trevigiana pesano i casi di contagio all'ex caserma Serena di Dosson (247), alla Bartolini di Casale sul Sile (35) e all'Aia di Vazzola (57). In ogni caso, i cittadini attualmente positivi nella Marca sono 724 e in Terapia Intensiva i ricoverati sono 22 di cui uno in rianimazione.