Focolaio all'Aia di Vazzola: 178 lavoratori contagiati e produzione dimezzata

Niente chiusura temporanea, a causa dei numerosi contagi da Covid-19, per lo stabilimento Aia di Vazzola. Questo quanto è stato deciso martedì mattina durante un vertice d'urgenza a cui hanno partecipato la Prefettura, l'Ulss 2 (rappresentata da Direttore Generale dott. Francesco Benazzi), i vertici dell'azienda, le Rsu aziendali e i sindacati. Sul tavolo le modalità di gestione dello stabilimento dell'Agricola Tre Valli a seguito del noto focolaio che ha coinvolto centinaia di lavoratori nelle ultime settimane.

L'azienda, su indicazione dell'Ulss e della Prefettura, ha deciso quindi di continuare comunque la linea produttiva, dimezzando però temporaneamente la produzione e organizzando il lavoro dei dipendenti su nuovi turni ridotti e distaccati tra loro, così da mantenere il distanziamento sociale e non creare assembramenti o ulteriori situazioni promiscue nelle quali si possa diffondere il virus. In ogni caso, già mercoledì i sanitari dell'Ulss 2 provvederanno ad una nuova tornata di tamponi in azienda, questa volta con i test rapidi (da poche ore approvati anche dall'Istituto Spallanzani di Roma) che permetteranno ai singoli dipendenti di avere in poche ore il risultato della loro positivà o meno al Covid.

Ciononostante, attualmente la sede Aia di Vazzola fa registrare un aumento cospicuo di contagiati provenienti dalla propria struttura. Al momento, infatti, i dati dell'Ulss 2 riportano 178 positivi (tutti asintomatici e di cui 18 trovati positivi dopo il rientro dalle vacanze all'estero) e 360 negativi su 560 test totali. Risultati, questi, che preoccupano i sindacati, soprattutto in merito alla possibilità che questi numeri crescano ancora e che il contagio si dilaghi. Sigle sindacali che, proprio durante il vertice in Prefettura, hanno anche esternato la loro delusione per il fatto che molti lavoratori, tra coloro che in questi giorni sono risultati positivi al Coronavirus, sono poi comunque stati fatti rientrare al lavoro. Seppur con le precauzioni del caso, in merito all'uso di mascherine e al rispetto del distanziamento dovuto, per i sindacati anche questo atteggiamento dell'azienda potrebbe infatti aver influito negativamente sull'aumento dei contagi nell'ultimo periodo.

Il sindaco di Vazzola: «In paese pochi positivi, la maggior parte risiedono in comuni limitrofi»

