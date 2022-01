Incendio alla Pmg Trasporti: danni per milioni di euro

Si sarebbe scatenato dal retro dell'azienda, nell'area degli uffici, l'ampio incendio che nella serata di ieri ha devastato 4.000 mq di capannone della Pmg Trasporti di via Pastro a Volpago del Montello, una sede che nel prossimo futuro sarebbe stata oggetto di un importante ampliamento già presentato in Consiglio comunale. Questo quanto emerso dalle verifiche effettuate congiuntamente sul posto dai vigili del fuoco e dai carabinieri. Al momento, nonostante le indagini continuino per capire le motivazioni di innesco delle fiamme, sarebbe comunque esclusa la matrice dolosa. A lanciare l'allarme è stata la madre del titolare presente in quel momento in azienda e che, appena viste le fiamme ed il fumo, ha chiamato i soccorsi.

Molto amareggiato per quanto successo è ovviamente il titolare Mirco Poloniato che nella giornata di oggi ha sentito direttamente al telefono il sindaco Paolo Guizzo che si è immediatamente interessato della questione, nell'attesa anche di capire dai tecnici dell'Arpav la situazione legata ad un eventuale inquinamento atmosferico. Fortunatamente, però, i sondaggi effettuati stamattina alle ore 11.30 sono stati negativi e quindi non è stata necessaria alcuna ordinanza comunale.

Dai rilievi avrebbe comunque preso fuoco tutto ciò che era presente nel magazzino, compresi pallet di bancali di prosecco, cibo, abbigliamento ed utensileria varia. Salvi, invece, i camion ed i muletti che non sono stati interessati dalle fiamme grazie al pronto intervento delle squadre dei vigili del fuoco arrivati da Asolo, Treviso Montebelluna e Conegliano. In ogni caso, fino alla odierna notte inoltrata continueranno le operazioni di spegnimento degli ultimi piccoli focolai ancora attivi, così come l'opera di smassamento, in attesa che domani intervenga il Nucleo di Polizia Giudiziaria per i rilievi di rito e valutare la dolosità o meno di quanto accaduto. Ingenti comunque i danni provocati dalle fiamme, tanto che i primi calcoli parlano già di diversi milioni di euro andati in fumo.