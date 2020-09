Covid all'Aia di Vazzola: negativizzati i primi settanta lavoratori

Arrivano le prime buone notizie dallo stabilimento Aia di Vazzola in quanto nelle ultime ore sono stati infatti trovati i primi 70 negativizzati. Questo il risultato dei tamponi di controllo effettuati su 176 lavoratori risultati inizialmente positivi al Covid-19. Nel dettaglio 76 tamponi sono stati fatti su lavoratori Aia (con 53 negativizzati) e 27 su lavoratori della Vierre Coop (con 17 negativizzazioni). «Questo trend – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - conferma in pieno quanto avevamo detto, ovvero che l’andamento all’Aia è identico a quello della Caserma Serena: ci attendiamo, nell’arco di una quindicina di giorni, la negativizzazione di quasi tutti i lavoratori positivi, peraltro asintomatici».

Nel frattempo, l'Ulss ha anche comunicato i risultati dei tamponi effettuati nelle ultime ore nel reparto di Ostetricia dell'ospedale di Conegliano. In questo cao sono risultati negativi, ad ora, 39 test effettuati sul personale del Reparto nel quale era emersa la positività di una donna in gravidanza per nausea e vomito. Altri otto tamponi sono invece ancora in fase di processazione.