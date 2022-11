Aggredisce la compagna in casa a colpi di mattarello, arrestato dai carabinieri

Violenta aggressione domestica nella mattinata di oggi, 4 novembre, attorno alle 9.50 circa, a Oderzo in via Sgarbariol, non distante dalla caserma "Zanusso", all'interno di una palazzina di una zona residenziale. Una donna di origine straniera è stata malmenata a colpi di mattarello dal convivente, un cittadino nordafricano che è stato in seguito arrestato dai carabinieri per tentato omicidio. L'uomo si trova ora piantonato nella caserma dell'Arma di Oderzo mentre la vittima è stata trasportata in ospedale al Ca' Foncello di Treviso. Il nordafricano avrebbe chiamato lui stesso il 112, annunciando di aver ucciso la donna. «Venite, ho ucciso mia moglie»: avrebbe detto.

Una circostanza che fortunatamente si è rivelata essere non vera. La malcapitata ha riportato forti traumi alla testa e al volto ma quando medico e infermieri del Suem 118 sono giunti sul posto, questa non aveva perso conoscenza. La sua prognosi resta tuttavia riservata e i medici si pronunceranno nelle prossime ore. Gli investigatori interrogheranno la vittima non appena sarà possibile per chiarire i contorni della vicenda. Non chiari i motivi che hanno scatenato questa esplosione di violenza.