Rissa nel locale, 20enne aggredito e accoltellato ad una gamba

Violenta rissa all'alba di domenica 15 maggio a Castelfranco Veneto: i carabinieri sono intervenuti in un noto locale della zona dopo che un gruppo di giovani aveva aggredito un 20enne residente nella zona di Montebelluna con un'arma da taglio.

La rissa all'interno del locale sarebbe scoppiata per motivi futili. Il giovane aggredito, in evidente stato di alterazione, è rimasto ferito alla coscia destra. Portato in pronto soccorso dai sanitari del Suem 118, gli è stata diagnosticata una prognosi giudicata guaribile in una ventina di giorni. In queste ore i militari dell'Arma stanno procedendo all'identificazione dei giovani coinvolti nella rissa.