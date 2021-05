In corriera senza biglietto: 15enne aggredisce due agenti di polizia

L'episodio è avvenuto sulla linea Atvo San Donà-Oderzo mercoledì pomeriggio. Il giovane è stato denunciato per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale

Una triplice denuncia per violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Questo è quanto è andato incontro un 15enne studente albanese che mercoledì è stato trovato privo del biglietto a bordo di una corriera sulla linea Atvo San Donà-Oderzo. Il giovane è stato difatti pizzicato alla stazione di Oderzo dopo un controllo da parte della polizia amministrativa ma, alla richiesta di esibire il titolo di viaggio, il ragazzino ha scagliato due pugni contro gli agenti (successivamente finiti in ospedale per le cure del caso), tanto che sul posto sono poi intervenuti i carabinieri che lo hanno infine denunciato.