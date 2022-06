Aggredito in piazza da una banda di giovani: 22enne in ospedale

I carabinieri di Vittorio Veneto stanno indagando in queste ore sull'ennesimo episodio di violenza avvenuto nella Marca. Anche in questo caso i protagonisti dell'accaduto sono un gruppo di giovani della zona, non ancora identificati.

Le indagini dei carabinieri sono partite dalla denuncia sporta da un 22enne del luogo dopo essere stato aggredito verso le 23.30 di venerdì 3 giugno in piazza Medaglie d'oro. La lite tra il giovane e i suoi aggressori sarebbe iniziata per futili motivi. Il 22enne è stato colpito dalla banda con alcuni oggetti contundenti rimediando una ventina di giorni di prognosi per una ferita da taglio al braccio e varie contusioni al volto. Al vaglio dei militari dell'Arma le immagini delle videocamere della zona per provare a risalire all'identità degli aggressori.