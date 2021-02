Aggredito da un lupoide in pieno centro città: BoH lotta tra la vita e la morte

«Venerdì mattina, sotto casa in piazza Trentin a Treviso, avevo BoH e MaH (due lagotti, ndr.) a guinzaglio e in un attimo ho visto venirmi incontro due bei lupoidi di cui, purtroppo, uno dei due non era al guinzaglio con il padrone. Il cane, appena ha visto BoH, si è subito scagliato su di lui...In pochi istanti non lo ha preso direttamente per la gola ma dalla pancia in giù. Io e il mio compagno abbiamo messo subito le mani dentro la bocca del lupo, che ovviamente ci ha morso, ma aveva una stretta così forte che non siamo riusciti a liberare BoH». A raccontare questo doloroso e triste episodio, affidando i suoi pensieri ad un accorato post su Facebook, è la stessa proprietaria dello sfortunato cagnolino, Jane Amadio.

«BoH era impaurito e immagino soffrisse tantissimo, ma non guaiva, mi guardava solamente. Spero abbia capito che stavo facendo di tutto per salvarlo, mentre il padrone dei lupoidi non faceva niente. Gridavo a BoH di resistere, come resistevo io con il dito conficcato in un dente del lupo. Una volta che siamo riusciti a liberarlo l’ho immediatamente caricato in macchina, sanguinante. Nel frattempo il mio compagno ha chiesto i documenti al proprietario dei lupoidi e di risposta ha ricevuto un “Ti sparo”, da denuncia. In ogni caso, di lì a poco sono arrivata alla Clinica Veterinaria Il Podere di Postioma e, solo quando l’ho preso delicatamente in braccio, BoH ha urlato fino a che non lo hanno sedato dicendomi che era in pericolo di vita» chiosa Jane Amadio.

«Ho subito immaginato che i danni fossero interni e, difatti, Boh ha subito gravissimi danni all’intestino. La dottoressa ha poi telefonato una prima volta a mezzogiorno dicendomi che l’operazione era finita, ma ora c’è il pericolo di un'infezione a causa dei morsi subiti. Adesso non ci resta che aspettare il prossimo bollettino delle 11 e se il drenaggio inizierà a drenare significa che l’infezione avrà fatto il suo corso. Ci tengo comunque a precisare che, durante l'aggressione al mio cane, ho visto tante persone che riprendevano la scena con il telefonino: per favore, fatemi avere ciò che avete filmato, anche in forma anonima. Respiro e piango perché mi appendo a quel filo. Il dolore di BoH è sicuramente più forte del mio. Ma, piccolo BoH, ricordati cosa ti dice il nonno: tu sei super BoH! - continua la Amadio - Sei il mio piccolo eroe, il mio fidanzato geloso di tutti e il grande amore della mia vita. Dobbiamo fare ancora tante cose, dobbiamo tornare sulla neve. Se c’è qualcuno lassù aiuti anche BoH...e se solo le mie lacrime aiutassero a guarire le tue ferite...».