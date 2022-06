Litigano fuori dal locale: 26enne colpito alla testa con una bottiglia di vetro

I carabinieri di Castelfranco Veneto stanno indagando su un grave episodio di violenza avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 giugno all'esterno di un locale di Loria. Un 26enne già noto alle forze dell'ordine è stato colpito con una bottiglia di vetro, da un individuo fuggito subito dopo l'aggressione e non ancora identificato. Il 26enne ha riportato ferite lacero contuse al volto: visitato in un primo momento all'ospedale di Bassano del Grappa è stato trasferito a Vicenza dove si trova tutt'ora ricoverato. Non è in pericolo di vita. Al vaglio dei militari dell’Arma testimonianze e immagini dei sistemi di videosorveglianza eventualmente presenti in zona.