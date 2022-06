Carcere di Santa Bona: detenuto aggredisce poliziotto

Continuano le tensioni al carcere di Santa Bona a Treviso: mercoledì 29 giugno una nuova aggressione è avvenuta ai danni del personale di polizia penitenziaria. Verso le ore 9 di mattina un detenuto del reparto penale, ha perso le staffe per un rapporto disciplinare redatto a suo carico, entrando nel corpo di guardia e iniziando a fracassare parte dell’arredo. Nel tentativo di contenerlo e di riportarlo alla ragione l'agente in servizio è stato afferrato per il collo e scaraventato a terra dal detenuto. Tempestivo l’intervento dei colleghi che, accorsi sul posto, sono riusciti ad evitare che accadesse il peggio.

Il commento

Innocenzo Bonelli, segretario del coordinamento regionale veneto Uilpa Polizia Penitenziaria, spiega: «Serve più sicurezza per gli agenti di polizia penitenziaria del carcere di Treviso. Il personale si ritrova a condividere gli stessi spazi dei detenuti, senza alcuna protezione, diventando sempre più spesso vittima dell'esagitato di turno. Una condizione che nasce da problematiche di carattere strutturale. Gli agenti si ritrovano abbandonati a sé stessi, senza alcun mezzo di difesa personale, in reparti detentivi contenenti decine di detenuti che liberamente vagano nei corridoi e che liberamente accedono nei corpi di guardia. Una situazione del genere non può più essere tollerata - continua Bonelli -. Auspichiamo la realizzazione di postazioni fisse poste al di fuori dei reparti. Il personale di Polizia Penitenziaria dovrebbe poi poter operare con un numero adeguato di unità, che allo stato attuale è assolutamente insufficiente. Ci auguriamo che non si attenda il verificarsi di epiloghi funesti, fin'ora scongiurati non solo grazie alla professionalità del personale ma anche alla divina provvidenza, sulla quale non si può certo contare per sempre» conclude Bonelli.