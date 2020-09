Minaccia con il coltello a serramanico un uomo al bancomat: denunciato

I carabinieri di Col San Martino hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Treviso D.L. artigiano di 58 anni, italiano e incensurato, residente a Farra di Soligo.

L'uomo è accusato di minaccia aggravata. I fatti risalgono allo scorso 14 luglio, nel tardo pomeriggio, all'esterno dello sportello bancomat di Via dei Colli a Farra di Soligo. A seguito di una lite scoppiata per futili motivi con un altro uomo che si trovava sul posto, l'artigiano avrebbe perso il controllo estraendo un coltello a serramanico e, brandendolo, avrebbe minacciato di morte la vittima, pronunciando la frase: «Ti conficco il coltello in pancia». L’identità di D.L. è stata accertata dai carabinieri grazie ai filmati delle videocamere di sorveglianza che hanno ripreso la scena avvenuta nei pressi della banca.