Entra in casa, prende un coltello e minaccia i carabinieri: fermato

Nella mattinata di giovedì 30 giugno i carabinieri di Montebelluna sono intervenuti in Via Ospedale dove alcuni passanti avevano segnalato la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica.

I militari dell'Arma, arrivati sul posto, hanno avvicinato l'uomo, un 38enne di origini albanesi. All'inizio si è dimostrato collaborativo ma, con il passare dei minuti, il 38enne ha iniziato a essere sempre più irrequieto, scappando dai carabinieri e raggiungendo la casa di un conoscente, poco distante. Entrato nell'abitazione, ne è uscito poco dopo brandendo un coltello da cucina contro i militari: disarmato poco dopo, il 38enne, con problemi di salute, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. La sua posizione al vaglio dell'Autorita' Giudiziaria. Nessun ferito.