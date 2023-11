Aggredito con una lama in stazione delle corriere, 29enne ferito a una mano

Nella tarda mattinata di mercoledì 22 novembre, in stazione delle corriere a Oderzo, una pattuglia dei carabinieri è intervenuta su segnalazione di alcuni passanti per una violenta lite tra stranieri, degenerata in un'aggressione ai danni di un operaio 29enne di origini indiane, residente nel Coneglianese.

Tre le persone coinvolte, secondo le prime ricostruzioni dell'accaduto: tutti uomini e in evidente stato di alterazione alcolica. In pochi istanti dalle parole si è passati ai fatti e il 29enne ha avuto la peggio venendo ferito a un dito della mano sinistra da un fendente d'arma da taglio (presumibilmente un coltello, non ancora individuato). I sanitari del Suem 118 sono intervenuti in stazione delle corriere dal vicino ospedale di Oderzo. Il 29enne, medicato in pronto soccorso ha rimediato alcuni giorni di prognosi ma le sue condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri di Oderzo sono ora al lavoro per risalire all'identità dei due aggressori, fuggiti con l'arma e ancora a piede libero.