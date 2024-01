In autobus senza biglietto, aggredisce tre controllori: fermata dalla polizia

Non c'è stata pace nemmeno nel giorno dell'Epifania per il personale in servizio dell'azienda di trasporti Mom. Nel pomeriggio di sabato 6 gennaio, verso le ore 15, una donna di origini sudafricane ha aggredito tre controllori che l'avevano sorpresa a viaggiare senza biglietto.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a bordo del mezzo su cui si trovava la donna erano salite due donne controllore. All'altezza di via Roma e viale Fratelli Bandiera la donna è stata sorpresa senza biglietto. A quel punto ha iniziato a insultare verbalmente le due dipendenti Mom, passando in pochi secondi alle maniere forti. La donna ha infatti iniziato a picchiare le due controllore che hanno chiesto aiuto a un collega, anche lui picchiato dalla donna ormai del tutto fuori controllo. Per fermarla è stato necessario l'intervento della polizia che hanno accompagnato la donna in Questura insieme ad un'altra amica che stava viaggiando con lei. I tre controllori Mom sono finiti invece al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello da dove sono stati dimessi con una prognosi di una decina di giorni per le ferite riportate. Quello di sabato pomeriggio è stato il primo caso di aggressione sui mezzi pubblici del nuovo anno. Nel 2023 i casi di violenza erano stati decine, portando Mom a reclutare anche dei vigilantes privati da mettere a bordo dei mezzi per cercare di tutelare la sicurezza di autisti, controllori e passeggeri.