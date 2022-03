Esce a denunciare l'ex, lui la insegue e l'aggredisce in strada

Non riusciva più a tollerare i continui maltrattamenti e le violenze subite per mano dell'ex fidanzato così domenica mattina, 27 febbraio, una donna di 32 anni residente a Oderzo ha deciso di mettere fine al suo incubo denunciando l'ex compagno ai carabinieri. A pochi metri dalla stazione dei militari dell'Arma però, nella centralissima Via Garibaldi, la 32enne è stata raggiunta proprio dall'ex fidanzato che ha iniziato a colpirla davanti ai passanti.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la malcapitata è stata salvata dall'intervento dei clienti e del personale del vicino bar "Zodiaco" che hanno chiamato sul posto un'ambulanza del Suem 118, allertando anche i carabinieri. La donna, con il volto tumefatto e diverse altre ferite, è stata portata in pronto soccorso in stato di choc. L'aggressore, in un primo momento, era riuscito a scappare ma i militari dell'Arma sono riusciti a rintracciarlo e a identificarlo. La sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria.