Non paga il conto e aggredisce il gestore del kebab: fermato dalla polizia

Erano da poco passate le ore 11 di giovedì 6 gennaio, giorno dell'Epifania, quando un nuovo episodio di violenza è avvenuto in Via Roma a Treviso, a pochi passi dalla stazione delle corriere.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", tutto ha avuto inizio all'interno del kebab "Istanbul City" dove un cliente, dopo aver consumato la sua ordinazione, è uscito dal locale senza pagare il conto. Inseguito dal gestore, l'uomo ha dato in escandescenze e ha aggredito il commerciante in strada, ferendolo ad una mano. Inevitabile, a quel punto, la chiamata al 113. Pochi minuti più tardi gli agenti della Questura sono intervenuti sul posto rintracciando l'aggressore e identificandolo. Nel caso in cui non fosse residente a Treviso, l'uomo rischia di essere sanzionato con il foglio di via dal capoluogo della Marca.