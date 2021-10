Aggredito dopo aver parcheggiato l'auto fuori dal bar: finisce in ospedale

Aveva appena lasciato l'auto nel parcheggio del Merry's bar di Conegliano quando uno sconosciuto lo ha avvicinato e ha iniziato a riempirlo di calci e pugni senza motivo, facendolo finire in pronto soccorso con numerose lesioni e una sospetta frattura alla gamba.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la vicenda risale a mercoledì sera, 13 ottobre. Il 30enne aggredito era arrivato in auto all'ex Mood di Viale Italia per bere qualcosa al bar ma, ancora prima di entrare, è stato avvicinato da uno sconosciuto mai visto prima in evidente stato di alterazione alcolica. L'aggressore aveva infastidito pochi minuti prima alcuni clienti del locale poi, vedendo il 30enne appena sceso dall'auto, lo ha avvicinato e l'ha riempito di botte. I presenti sono subito corsi in aiuto dell'automobilista ferito mentre l'aggressore ha approfittato del parapiglia per allontanarsi a piedi e far perdere le sue tracce. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che in queste ore sono sulle tracce del responsabile, dopo aver raccolto le testimonianze dei presenti. Il 30enne aggredito è invece stato ricoverato in pronto soccorso a Conegliano con una sospetta frattura alla gamba.