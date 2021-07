Aggredito da un giovane al bar: 56enne finisce all'ospedale

E' finito all'ospedale con un'amnesia Antonio Pedron, il 56enne che venerdì sera è stato aggredito all'interno del bar Municipio di piazza Garibaldi a Ponte di Piave. Come riporta "la Tribuna", il trevigiano è stato assalito verbalmente all'interno del locale, per futili motivi, da un giovane 20enne di origini marocchine che, dopo aver tentato con il suo corpo di impedire l'uscita dal bar del 56enne, lo ha spintonato a terra provocandogli un trauma cranico. Una volta visto l'uomo sanguinante ed immobile fuori dal bar il 20enne è poi fuggito lontano prima dell'arrivo sul posto dei carabinieri. La vittima, subito soccorsa da un'ambulanza, è stata poi trasportata in ospedale per accertamenti e dove si trova ora ancora ricoverata. Nel frattempo il 20enne è stato rintracciato ed identificato inattesa di capire se il 56enne sporgerà o meno denuncia.