Soccorso in strada, aggredisce il personale del 118: fermato dalla polizia

Attimi di paura all'alba di domenica 28 maggio: poco dopo le 5 di mattina un 21enne italiano ha dato in escandescenze, aggredendo medico e autista dell'ambulanza arrivata per soccorrerlo. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, alcuni passanti avevano notato il giovane a terra nella zona di Selvana, apparentemente privo di sensi steso a terra vicino a una bicicletta. Allertato il 118, all'arrivo sul posto dell'ambulanza il giovane si è alzato di scatto attaccando l'operatrice dell'ambulanza che stava per prestargli soccorso. L'autista, corso in soccorso della collega, è stato morso a una mano, rimanendo ferito lievemente.

A quel punto gli operatori del 118 hanno chiamato le forze dell'ordine: gli agenti della Questura di Treviso hanno fermato il 21enne sedandolo e portandolo in ospedale per gli accertamenti del caso. Nessuno dei due operatori sanitari aggrediti è fortunatamente in gravi condizioni. Il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, ha commentato l'episodio con queste parole: «Spiace constatare l'ennesimo caso di aggressione nei confronti del nostro personale sanitario a cui va tutta la mia vicinanza. Si tratta di operatori che stavano solo facendo il loro lavoro e sono stati aggrediti dalla persona che stavano cercando di aiutare. Il mio ringraziamento anche alle forze dell'ordine per essere intervenute in maniera tempestiva e aver subito fermato l'aggressore. I casi di questo tipo sono in aumento - conclude - i nostri dipendenti devono essere umani e attenti al prossimo ma anche i pazienti devono capire il rispetto e l'importanza del lavoro svolto dagli operatori della sanità».