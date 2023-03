In corriera senza biglietto, tira un pugno in faccia al controllore

Poco dopo le 8.40 di venerdì mattina, 3 marzo, è avvenuta una nuova aggressione ai danni di un controllore della Mom. Tutto ha avuto inizio ad una fermata nel comune di Loria, sulla linea 203 che collega Crespano del Grappa a Castelfranco Veneto. L'autista di turno ha fatto salire a bordo un gruppo di viaggiatori tra cui un ragazzo di origini nordafricane. Quando il controllore a bordo del mezzo ha iniziato a chiedere i biglietti ai passeggeri sono però iniziati i problemi.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il giovane nordafricano era salito a bordo senza biglietto e quando il controllore gli ha chiesto i documenti per fargli la multa il giovane si è rifiutato di darglieli. Ne è nato un acceso scambio di insulti culminato all'arrivo della corriera in stazione a Castelfranco Veneto. Il ragazzo straniero si è alzato e ha sferrato un pugno in faccia al controllore. L'autista, vedendo la gravità della situazione, ha chiuso le porte fino all'arrivo dei carabinieri che hanno preso in consegna l'aggressore. Il controllore, invece, è finito in pronto soccorso per medicarsi la ferita. Non è la prima volta che il dipendente Mom viene aggredito: lo scorso 29 giugno il controllore era stato accerchiato da una baby gang di ragazzini tra i 16 e 18 anni procurandosi la rottura del menisco. Una scia di violenza che non sembra avere fine.