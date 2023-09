Lite fuorisa in strada, prende un sampietrino e ferisce in testa il rivale

Notte di follia nella centralissima Via Preti a Castelfranco Veneto: i carabinieri sono intervenuti verso l'una di notte a causa di una furiosa lite scoppiata per futili motivi tra un 41enne ed un 37enne entrambi marocchini e con precedenti penali.

Il diverbio tra i due è degenerato all'improvviso quando il 41enne ha raccolto un sampietrino da terra e lo ha lanciato contro il rivale, colpendolo in testa. Il 37enne, portato in pronto soccorso, ha rimediato una decina di giorni di prognosi dai sanitari. Alla lite in strada avrebbero assistito un paio di conoscenti dei due, a carico dei quali, tuttavia, non è emerso al momento un coinvolgimento o responsabilità in relazione all'accaduto.