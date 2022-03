Aggressione di via Canova: il 15enne picchiato è stato operato

E' di oltre 30 giorni di prognosi il referto medico del 15enne trevigiano che nel pomeriggio di sabato, intorno alle 17.30, è stato improvvisamente aggredito lungo via Canova da alcuni coetanei. Il giovane, dopo aver ricevuto un violento pugno al volto che gli ha procurato la rottura del setto nasale, è difatti ricorso alle cure del Suem 118 che lo ha poi portato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per sottoporlo ad una delicata operazione chirurgica per ridurre la frattura, il tutto con l'inserimento di una placca in titanio.

Una vicenda, quella che lo vede coinvolto, che ha scatenato le ire della consigliere comunale Antonella Tocchetto del PD: «L’improvvisa aggressione ai danni di un 15enne trevigiano è stata una sorta di operazione squadrista da condannare a 360 gradi. Non è possibile che un giovane venga accerchiato e malmenato in pieno giorno in centro città. C’è qualcosa che non va nella gestione sociale di questi ragazzi». «Si tratta di un fatto gravissimo, soprattutto perché per l’ennesima volta sono coinvolti dei giovani in centro città. La situazione della violenza a Treviso risulta dunque davvero allarmante e per nulla sotto controllo. Proprio per questo, ritengo che il tentativo di minimizzare la questione da parte del sindaco Conte sia fuori luogo» continua la consigliere dei Dem.

Il caso è comunque stato affidato dalla madre del ragazzo al noto avvocato penalista Fabio Crea che ne ha ricevuto la querela: «Quanto accaduto al figlio della mia assistita riporta alla mente le peggiori aggressioni da parte di veri e propri “branchi di giovani” in tutto il nostro territorio. Credo che su questo punto, quello della sicurezza dei cittadini e soprattutto dei più giovani, l’Amministrazione comunale debba fare molto di più al fine di arginare una situazione che sta raggiungendo dei picchi inimmaginabili fino a poco tempo fa. Auspico quindi che il Comune intervenga per aumentare e rendere più capillare il controllo di tutta Treviso» conclude Crea.