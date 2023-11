Non ha soldi per pagare la birra, aggredisce e manda in ospedale il titolare del bar

Il titolare del "Vic Bar" a Crocetta del Montello è stato aggredito da un cliente nel pomeriggio di venerdì 3 novembre. Erano all'incirca le 15.30 quando Victor Andrè Feitosa (questo il nome del titolare) ha servito una birra a un cliente straniero sedutosi all’esterno del bar. Uscito a sistemare i tavolini il titolare è stato poi richiamato dal cliente che gli ha detto di non avere i soldi per pagare la birra. Alle lamentele legittime del barista, lo straniero però è andato in escandescenze, alzandosi e gettando la birra addosso al titolare del bar prima di aggredirlo con calci e pugni. A quel punto un altro cliente che aveva assistito incredulo alla scena è intervenuto per fare da paciere rimanendo però coinvolto anche lui nella scazzottata. Ad avere la peggio alla fine è stato Feitosa, titolare del "Vic Bar", che ha riportato contusioni multiple, sia facciali che gli arti superiori, con una prognosi di sette giorni in ospedale a Montebelluna. Sabato mattina il gestore ha presentato denuncia ai carabinieri. Il cliente che ha provocato l'aggressione sarà denunciato per lesioni.